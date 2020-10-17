بحضور رؤساء الهيئات القومية للصحافة.. إقامة عزاء الكاتب الصحفي خالد عيسى

نظمت مؤسسة الأهرام مراسم عزاء الكاتب الصحفي خالد عيسى نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، بحضور عدد كبير من رجال الصحافة والاعلام بالدولة. شارك فى العزاء عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام. كما شارك بالعزاء خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، وحسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، واسماعيل العوامي مساعد رئيس تحرير جريدة الاهرام. وتواجد العزاء الذي اقيم بساحة بجريدة الأهرام بشارعي الجلاء والصحافة بوسط القاهرة عدد كبير من الكاتب والصحفيين والإعلاميين.

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