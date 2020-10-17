المعينون بمجلس الشيوخ.. بهاء أبو شقة قامة قانونية رفيعة المستوى

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ووقع الاختيار على المستشار بهاء أبو شقة، لينضم إلى الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ لعام 2020، لما له من خبرة كبيرة فى العمل التشريعى، حيث أنه قامة قانونية رفيعة المستوى.
ولد المستشار بهاء أبو شقة سنة 1938 بمحافظة أسيوط، وأكمل تعليمه إلى أن تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، ونتيجة لتفوقه تم تعيينه ضمن 42 وكيلًا للنائب العام فى 1959، بنيابة شمال القاهرة، كما حصل على جائزة الدولة فى القصة سنة 1961، واستمر بالنيابة لعام 1968 حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة.
وبعد فترة من عمل أبو شقة فى النيابة فضل الاستقالة من القضاء سنة 1975، والعمل فى المحاماة ليصبح واحدًا من أهم محامى مصر.
ويعد بهاء أبو شقة، صاحب خبرة برلمانية وقانونية كبيرة، حيث سبق وتم تعيينه فى مجلس الشورى لمرتين، كما أنه من عائلة قانونية عريقة، حيث أن أشقائه هم: عبده أبو شقة" و"أحمد أبو شقة"، من كبار المحامين فى أسيوط.
وأدار أبو شقة، أول جلسة فى برلمان 30 يونيو باعتباره أكبر النواب سنًا، ثم اختير كرئيس للجنة التشريعية بالبرلمان.
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