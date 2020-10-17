المعينون بمجلس الشيوخ.. فرج الدرى الخبير فى إدارة شؤون المجالس النيابية

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وكان المستشار فرج الدرى قد عين فى عام 2014 من قبل المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على مجلس النواب وقتها أمينا عاما لمجلس النواب لمدة عام.
وشغل "الدرى" منصب أمين عام مجلس الشورى "الشيوخ حاليا" منذ عام 1989، وعمل مع ثلاثة من رؤساء لمجلس الشورى السابقين، هم الدكتور مصطفى كمال حلمى، وصفوت الشريف، والدكتور أحمد فهمى.
وعقب التصديق على دستور 2014، وإلغاء مجلس الشورى، تم ضم الأمانة الفنية للمجلس الملغى إلى مجلس النواب ليصبح كيانا واحدا.
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