قررت الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماع اليوم السبت اختيار النائب الدكتور محمد عبده، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائمًا بأعمال رئيس الحزب، حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجنة خماسية تكون مهمتها تحديد الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس للحزب وإعادة الكشوف بأسماء الهيئة الوفدية وتوجيه دعوة بالحضور.





واعتبرت الهيئة العليا، أن قرار رئيس الحزب بهاء أبو شقة، المنشور فى جريدة الوفد الرسمية باعتبار منصبه خاليًا من اليوم، السبت، الموافق 17 أكتوبر الجارى. وطالب المهندس نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإعادة انتخاب وتشكيل المكتب التنفيذى، واختيار سكرتير عام موالى للوفديين، مضيفًا إنه بالرغم من تواجد سكرتير عام الوفد فؤاد بدراوى بمقر الحزب، وإخطاره من قبل معظم أعضاء الهيئة العليا بالحضور إلا أنه امتنع عن حضور الاجتماع. كما طالب عبد الله شباب حزب الوفد، بتشكيل لجنة تتولى إدارة المركز الاعلامى حتى يكون لسان حال الهيئة الوفدية جيمعها وليس فئة بعينها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عليا الوفد تختار رئيس الهيئة البرلمانية قائمًا بأعمال رئيس الحزب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.