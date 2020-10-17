سفيرا ألمانيا والبوسنة فى زيارة للمتحف القبطى

كما استقبل المتحف السفير Sidik Spahic سفير البوسنة والهرسك وزوجته، واصطحبهما فى جولة داخل قاعات المتحف سماح عشم، وجانيت جاد. وأشاد سفير البوسنة والهرسك، بالمتحف مؤكدا أنها أول زياره له للمتحف، كما أبدى إعجابه بطراز المتحف وما يضمه من مقتنيات فريدة من نوعها.

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