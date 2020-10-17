العاملون بالتليفزيون المصري يستغيثون بالرئيس السيسي بعد تصريحات أسامه هيكل

وجه العاملون بالتليفزيون المصرى استغاثة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد تصريحات أسامه هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، الأخيرة التي زعم خلالها أن أكثر من 65% من المجتمع المصرى لا يشاهدون التليفزيون.
وأكدت مصادر داخل ماسبيرو أن هناك حالة من الغضب الشديدة انتابت العاملين في التليفزيون المصرى، بعد تصريحات أسامه هيكل، وأنهم قرروا التوجه باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذهم من "المخطط التدميرى" الذى ينوى أسامه هيكل تنفيذه في ماسبيرو.
وأكدت المصادر أن العاملين بالتليفزيون يعتبرون ما قاله وزير الدولة لشئون الإعلام، هو تأكيد لوجود نية مبيته لدى "أسامه هيكل" لغلق مبنى التليفزيون وتشريد الاف العاملين بماسبيرو، خاصة أن "هيكل" لم يستند إلى أرقام أو إحصائيات رسمية حول نسب المشاهدة، متعمداً إطلاق أرقام وهمية لا علاقة لها بالواقع، الذى يشير إلى ارتفاع نسب المشاهدة لدى المصريين للتليفزيون المصرى والفضائيات المصرية.
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