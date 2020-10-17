عاجل .. النور يشكر الرئيس السيسى على تعيين ممثلين للحزب بمجلس الشيوخ

وجاء بيان حزب النور، الذى نشره على صفحته الرسمية، مساء اليوم : يتقدم حزب النور بالشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية على اختيارهم للمهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركى كممثلين لحزب النور فى مجلس الشيوخ فى المائة المعينين، سائلين الله أن يكون أداؤهما مرضيا عند الله خادما لمصلحة الوطن".

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