أسلوب اعتاد عليه الإخوان ورفاقهم وكل من هم على شاكلتهم، من قول الشىء والعمل بنقيضه، وهذا ما ظهر فى ما قام به الإخوانى هشام عبدالله، وبدا ذلك جليا فيما قاله عن المحامى طارق العوضى، ولكن الأخير رد عليه بقوة، وكشفه على حقيقته.





فلم ينته المحامى العوضى من إشادته بالأسمرات، بقوله: "والله حلوة الأسمرات"، حتى انهالت عليه اتهامات من عملاء الإخوان وقطر. أمام ذلك، قام المحامى طارق العوضى بالدفاع عن نفسه عبر السوشيال ميديا، قائلا للإخوانى الهارب هشام عبدالله: "يا خدام الإخوان وبتقبض مرتبك 4500 دولار شهريا". ومن الواضح أن ما وجهه طارق العوضى للمذيع الفاشل، والإخوانى المتملق، كشف ما فيه من سوءات، حيث أسرعت غادة نجيب "زوجة هشام عبد الله" للتعليق عليه بقولها: "يا أمنجى". ظلت التعليقات بين الطرفين دائرة، حيث عاد العوضى للتعليق بالتأكيد على أن هشام وزوجته طلبا منه البحث عن أى وسيلة للعودة بها إلى مصر مع تعهد بالصمت، إلى هنا لم يكن المحامى طارق العوضى يدرك أن السبب الرئيسى للهجوم عليه، وهو سؤاله المباشر: "هو ليه الجزيرة ما أذاعتش عودة أهل العريش لمنازلهم، لأن ده معناه تخبيط فى أصحاب التمويلات إياهم". وأنهى المحامى كلامه بهجوم شديد على عناصر الإخوان الهاربين وأذرعهم الإعلامية، قائلا: "يا شوية عملاء للخرفان ريحتكم فاحت والناس كلها عرفت فضايحكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام عبدالله وزوجته فى مصيدة المحامى طارق العوضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.