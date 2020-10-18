بعد تصديه لركلة الجزاء.. الحضرى يوجه رسالة للشناوى



وكتب الحضرى، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم السبت : مبروك الفوز يا شناوى والأداء الرائع و صد ضربة الجزاء و دايما يا رب متألق كده ومستنيين منك أحسن وأحسن في الشوط التانى فى القاهرة إن شاء الله للوصول للهدف الأكبر يا بطل".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على نظيره الوداد المغربى، ضمن مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل لاشئ.