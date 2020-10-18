مفكر إنجيلى أمريكى : نرجو الصلاة من أجل القس أندريه زكى وكل المصريين

وقال روزنبرج: "يرجى الصلاة أيضًا من أجل مسيحيى مصر - ما يقدر بنحو 17 مليون شخص - ولكل المصريين الذين يواجهون العديد من التحديات الخطيرة هذا العام بسبب فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية على الوظائف والأجور".

وأشار روزنبرج فى كلمته إلى أن القس الدكتور أندريه زكى، هو رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "CEOSS"، وهى من أهم المؤسسات المسيحية التى تخدم الإنسان فى أكبر دولة عربية فى العالم، ويقدر تعداد الإنجيليين فى مصر بنحو مليونى إنجيلى، ما يجعلها أكبر جماعة مسيحية إنجيلية من نوعها فى العالم العربى.

وكشف روزنبرج فى موقعه عن حوار خاص مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذى طلب منه الصلاة من أجل أن يحمى الرب مصر من كوفيد -19 وكل آثاره وسلامة الوطن، داعيا أن يمنح قوة لكل من يتولون القيادة ومسؤولية شؤون البلاد.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كان قد استقبل جول روزنبرج، كرئيس الوفد الأمريكى الإنجيلى، فى مصر خلال 2017، بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما ترأس جول روزنبرج وفدًا يضم 16 عضوًا، يمثلون المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية فى يناير 2019، للمشاركة فى افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسى، وموفدين عن رؤساء وملوك بعض الدول العربية.