أهم الأخبار.. فوز الأهلي على الوداد.. 10 وفيات بفيروس كورونا.. وأسامة بن لادن حي!

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا

أبطال أفريقيا .. الأهلي يفوز على الوداد 2-0 وينتظر لقاء العودة .. فيديو

انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.. للمزيد اضغط هنا

تعليق غريب من كلوب على تألق محمد صلاح بعد التعادل مع إيفرتون

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول كتابة التاريخ مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا

السودان: اتفاق السلام الشامل أكبر إنجازات ثورة ديسمبر

أكد الدكتور يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي السوداني، أن اتفاق السلام يعد أكبر إنجازات ثورة ديسمبر.. للمزيد اضغط هنا

3 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت اسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة العاملة بمصر في ختام تعاملات اليوم السبت؛ ليصل معدل زيادة سعر الذهب في مصر نحو 3 جنيهات منذ أمس الجمعة.. للمزيد اضغط هنا

ترامب يعيد نشر تغريدة: أسامة بن لادن حي والمقتول مجرد بديل

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تزعم بأن زعيم تنظيم القاعدة المقتول "أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة، ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل"، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة... للمزيد اضغط هنا

