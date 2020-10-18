انت الان تتابع تفاصيل خبر التنبؤ بالأمطار تحذر من أمطار غزيرة إلى متوسطة ببعض المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء وتفاصيل حالة الطقس اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الري والموارد المائية بالتحذير من تساقط أمطار غزيرة إلى متوسطة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20 و21 أكتوبر الجاري، وذلك على السواحل الشمالية، كما يوجد بوزارة الري وحدة للإنذار المبكر والتي تعمل على متابعة الأمطار والسيول والظواهر المناخية عن طريق الإستشعار عن بعد.

التنبؤ بالأمطار تحذر من أمطار غزيرة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء

كما قامت وزارة الري بتشكيل غرف طوارئ بجميع المحافظات وترتبط هذه الغرف بغرفة العمليات المركزية التي تضم جميع قيادات الوزارة، وتصدر هذه الغرف بيانات يومية بشأن كميات الأمطار وذلك قبل حدوثها بنحو 72 ساعة، هذا بالإضافة إلى وجود تنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، كما يتم التبية بشكل مستمر بتوقعات الأمطار للحد من الآثار والمخاطر المحتملة عند حدوث أي تقلبات.

وقال مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الري أن جميع الهيئات والقطاعات بالوزارة على جاهزية تامة لموسم السيول والأمطار، خاصةً في فصل الخريف والذي يتميز بكثرة وحدة التقلبات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة والتي تصل لحد السيول في بعض الأحيان.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، وتوقعت الأرصاد تساقط أمطار بنسبة 30% على بعض المناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر، ولمزيد من التفاصيل حول درجات الحرارة وأحوال الطقس اليوم، في التقرير المصور التالي.