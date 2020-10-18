انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم الإجمالي يسجل 105297 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة بالإعلان عن آخر تطورات فيروس كورونا بمصر، وذلك من خلال تقريرها الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل يوم، وأوضحت الصحة أنه خرج اليوم 68 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما وصلت إجمالي الأعداد المتعافية حتى الآن إلى 98157 حالة.

التقرير اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت 17 أكتوبر

كما أوضح مستشار وزيرة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، وتم اكتشاف هذه الحالات من خلال فرق الرصد والتقصي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً أنه تم تسجيل 10 حالات وفاه جديدة اليوم.

وقال متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أن مرور 10 أيام على المصاب دون ظهور أي أعراض، فإن هذا مؤشر على الشفاء، وأشار إلى أن إجمالي الأعداد المصابة بالفيروس حتى اليوم بلغت 105297 حالة من بينهم الحالات المتعافية.

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كما بلغت إجمالي الوفيات حتى اليوم 6109 حالة وفاة، كما تواصل الصحة رفع حالة الإستعداد لديها بجميع المحافظات ، وتؤكد متابعتها للموقف أولاً بأول، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أي فيروسات أو أمراض معدية.