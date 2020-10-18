وصول أولى رحلات شركة إيزى جيت إلى شرم الشيخ قادمة من المملكة المتحدة

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا حتى نهاية شهر أكتوبر مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر، إذ تعد هذه الرحلة هى الأولى لشركة "إيزى جت" التى تصل إلى مدينة شرم الشيخ.، بعد أن استأنفت الشركة جدول رحلاتها إلى مطار الغردقة الدولى فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد استئناف الرحلات والتى توقفت منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتم الاحتفال بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحى و تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.