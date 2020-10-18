فيديو .. أديب معلقا على فوز الأهلى : أنا فرحان للأحمر

ونجح النادى الأهلى فى الفوز على الوداد المغربى، فى ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس.
تقدم الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الأول، بعد أن سجل محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 3 من زمن المباراة، مستغلا خطأ دفاع الوداد لينفرد بالمرمى ويسكنها الشباك.
وأضاع بديع ضربة جزاء احتسبها الحكم بداعى عرقلة محمد الشناوى لمهاجم الوداد، حيث نجح حارس الأهلى فى التصدى للركلة بنجاح فى الدقيقة 43.
وأحرز على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة 61 من ضربة جزاء، واحتفل على طريقة مؤمن زكريا.
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