الصحة : تسجيل 138 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات وتعافى 68 مصابا

وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى الصادر مساء السبت، عن أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 10 حالات جديدة.
وأوضحت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.
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