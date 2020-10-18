فيديو .. وزير التعليم العالى : باقات إنترنت للمنصات التعليمية بأسعار مخفضة

كشف وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارته تواصلت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية ولا تستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة.





وتابع فى معرض رده على سؤال أسعار الباقات وإستهلاك مقاطع فيديو الدروس التعليمية لها وعدم توافر إمكانيات لدى بعض الطلبة خاصة فى الاقاليم، خلال لقاء له عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن: أى حد فى أى مكان مايقدرش يدخل المنصات الإلكترونية عبر الشبكات المتوافرة سيكون عبر تلك الباقات الجديدة من خلال بطاقة SIM كارد الخاصة به".

وأضاف وزير التعليم العالى أن التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدشين هذه الباقات سيتم قريبًا وفى الملامح النهائية خلال أيام عبر اتفاقية بين الطرفين".

وعلق على آليات التقييم المتوقعة خلال العام الدراسى الجديد للطلاب وفقًا لنظام التعليم "الهجين" جراء جائحة كورونا، وقال: إذا كنا عدينا سنة عصيبة فى ذروة الاصابات ومع ذلك اصرينا نعمل إمتحانات النقل والسنوات النهائية وسط معارضة شديدة من الطلاب وأسرهم وعدينا المرحلة وقدرنا نعمل فيها تقييم فعلى وحقيقى سواء عبر الابحاث فى سنوات النقل أو إمتحانات المراحل النهائية".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".