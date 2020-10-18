تأكد غياب محمود علاء عن مباراة الزمالك والرجاء المغربي غدا

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه غدا امام الرجاء المغربي ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود بالدورى ، وخضع محمود علاء لاختبار طبي اليوم قبل المران الأخير للفريق املا في لحاقه بالمباراة الا ان محمود علاء اشتكي من وجود الام في القدم لتصبح مشاركته في مباراة الغد صعبة.

من ناحية أخرى ، حرص فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على توجيه رسالة دعم إلى زملائه قبل مباراة الرجاء البيضاوى المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، وكتب ساسى عبر حسابه على تويتر:كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قاتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله.

وخرج التونسى فرجانى ساسى من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الأحد بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.