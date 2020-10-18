تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه غدا امام الرجاء المغربي ضمن مباريات ذهاب دوري ابطال افريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود بالدورى ، وخضع محمود علاء لاختبار طبي اليوم قبل المران الأخير للفريق املا في لحاقه بالمباراة الا ان محمود علاء اشتكي من وجود الام في القدم لتصبح مشاركته في مباراة الغد صعبة.
من ناحية أخرى ، حرص فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على توجيه رسالة دعم إلى زملائه قبل مباراة الرجاء البيضاوى المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، وكتب ساسى عبر حسابه على تويتر:كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قاتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة #السادسة_زملكاوية باذن الله.
وخرج التونسى فرجانى ساسى من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الأحد بملعب محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأكد غياب محمود علاء عن مباراة الزمالك والرجاء المغربي غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.