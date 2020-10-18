نقابة الإعلاميين تدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ موقف ضد تصريحات أسامة هيكل غير الصحيحة

دعا طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الاعلام المصري، مضيفاً أن هيكل ينشر أخبار احصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الاعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من35 سنة لايشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من 60 : 65 % من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الاحصائيات في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخبار.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل إلى 57.6 %؜ في الريف ، وفِي الحضر 51.2 %؜ بالاضافة الى 26.5 % يلجأون إلى الفضائيات، و8.6%؜ يلجأون للآسر والاصدقاء 7 %؜ من الأسر تلجأ الى الانترنت 2.5 % إلى العمل وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية،فماذا يفعل هيكل!

وذكر طارق سعدة نقيب الاعلاميين : " مايفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا انه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة ولايركز في اختصاصاته و في وضع سياسات اعلامية لابراز إنجازات الدولة".