وأضاف حسين الزناتى، أن ما يردده هيكل ويؤكد عليه يدينه، ويشير إلى تقصيره هو فى القيام بدوره كوزير عليه أن يواجه أية أزمات تواجه هذا الإعلام الذى هو وزيره، وتلك الصحافة التى ينتمى إليها فيهاجمها، وينال منها بدلاً من الوقوف موقف المسئول عنها، والمساهمة فى الحل وليس الإيقاع بها.
وتابع حسين الزناتى: "كان على وزير الإعلام الصحفى أسامة هيكل، أن يكون أكثر تحيزاً للمهنة حتى لو كانت تواجه مشكلات كبيرة، وأن يرعى كل حلول تجاوز هذه المشكلات، باعتباره رجل دولة، وهى نفس الدولة التى تمتلك هذه المؤسسات، ويعمل بها عشرات الآلوف من أصحاب المهنة، أما إن كان وزير الإعلام الصحفى لم يفعل هذا كله ، فكان الصمت أولى به من تلك التصريحات ثم الإصرار عليها اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو مجلس نقابة الصحفيين: تصريحات أسامة هيكل ضد الصحافة تجاوز فج لدوره كوزير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.