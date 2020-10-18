"الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات هيكل

دعا طارق سعده نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة الى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات أسامة هيكل وزير الإعلام المستمرة ضد الاعلام المصري، وفق بيان النقابة.

وقال نقيب الاعلاميين إن هيكل ينشر أخبارا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من٣٥ سنة لا يشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من ٦٠: ٦٥ في المائة من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الإحصائيات في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخباو، وحددت دراسة الجهاز ان نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى ٥٧.٦٪؜ في الريف ، وفِي الحضر ٥١.٢٪؜ بالاضافة الى ٢٦.٥٪؜ يلجأون الى الفضائيات ،و٨.٦٪؜ يلجأون للآسر والاصدقاء ٧٪؜ من الأسر تلجأ الى الانترنت ٢.٥٪؜ الى العموم.

وأضاف سعدة في بيان له أن الوزير يمارس اللا مهنية، حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية فماذا يفعل هيكل؟

وأضاف نقيب الإعلاميين أن ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا أنه افتعل وما زال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولا يركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجاز الدولة.