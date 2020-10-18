أديب: بلاش نعلق أسماء الطلاب اللى مدفعتش فلوس المدارس .. ووزير التعليم يرد

وأضاف أديب، خلال تلقيه مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى: "بلاش نعلق أسامى الطلاب اللى مادفعتش المصاريف ونصبر عليهم شوية، لأن أنا من الناس اللى الموضوع ده يؤلمنى، وياريت تعميم إن إحنا نستنى شوية".

ورد وزير التعليم، على كلام عمرو أديب، قائلا: "الموضوع ده ممنوع ومرفوض وإحنا قولنا إن مسموح بالتقسيط على دفعتين".

وأوضح وزير التعليم، أن تقسيط المصروفات يأتى تجاوبا لاحتياجات المواطنين والظروف التى يمرون بها.