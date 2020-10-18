فيديو.. وزير التعليم: هندى 20 مليون طالب بريد إلكترونى على مايكروسوفت ببلاش

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن هناك جهدا مبذولا فى العام الدراسى الجديد والعملية التعليمية بشكل عام من حيث تعدد مصادر التعلم والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.





وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية له، فى برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أن التجربة المصرية فى التعليم لاقت إشادات كثيرة من دول عدة، قائلا: "هندى 20 مليون طالب بريد إلكترونى على مايكروسوفت وأوفيس ببلاش".

وشدد، على أن القنوات التعليمية ستعمل اليوم تحت مسمى "مدرستنا"، مؤكدا أنه "الدوشة ليس علاقة بتنيظم العمل وإحنا بنتابع دايما مع الجميع وكل واحد بيأدى دوره".

من ناحية أخرى، طالب الإعلامى عمرو أديب، بعدم تعليق أسماء الطلاب الذين لم يستطيعوا دفع المصروفات الدراسية للمدارس حتى الآن، قائلا: "مش من أول يوم نحط قائمة عليها الأسماء".

وأضاف أديب: " بلاش نعلق أسامى الطلاب اللى مادفعتش المصاريف ونصبر عليهم شوية، لأن أنا من الناس اللى الموضوع ده يؤلمنى، وياريت تعميم إن إحنا نستنى شوية".

ورد وزير التعليم، على كلام عمرو أديب، قائلا: "الموضوع ده ممنوع ومرفوض وإحنا قولنا إن مسموح بالتقسيط على دفعتين ".

وأوضح وزير التعليم، أن تقسيط المصروفات يأتى تجاوبا لاحتياجات المواطنين والظروف التى يمرون بها.