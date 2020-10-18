رئيسة قومى المرأة تشيد بالمنهج العلمى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

أشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يتم إعدادها حاليا، وبالمنهج العلمى الذى تتبعه لتحديد نقاط القوة والتحديات المعنية بقضايا حقوقية عديدة بالإضافة إلى النتائج المستهدف تحقيقها.





جاء ذلك فى تصريح عقب مشاركتها فى اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

وأشارت إلى أن دور المجلس يتمثل فى إبداء الرأى فيما يتعلق بمحور حقوق المرأة والتأكيد على ما تنص عليه المادة 11 من الدستور المصري، والحقوق التى كفلها لها الدستور دون أى تمييز سواء كانت حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وصولًا لمواقع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.

يذكر أن تشكيل الهيئة الاستشارية يضم خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل إحدى التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.