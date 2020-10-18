بدء أولى جلسات الشيوخ اليوم برئاسة جلال هريدى وإذاعتها على الهواء

وقررت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته، على الهواء مباشرة. ويترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدى، رئيس حزب حماة وطن، بصفته أكبر الأعضاء سنا، وهو المولود فى 1930، ويعاونه فى إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنا. وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم بعد ذلك أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين. وخصصت الأمانة العامة للشيوخ القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة واى فاى للدخول على الإنترنت.

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