بعد شائعات أول يوم دراسة.. وزير التعليم يوجه رسالة لقنوات الإخوان الإرهابية

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر وذلك بعد شائعات اليوم الأول لعودة الدراسة.

وقال شوقى، عبر منشور له بصفحته على "فيس بوك"، إن الدراسة بدأت فى جمهورية مصر العربية فى 12 محافظة بالضوابط المصممة لحماية الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

وأكد شوقى، أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير لتحقيق هذه البداية الجميلة، موجها الشكر لكل منظومة التربية والتعليم ولرجال الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير فى صمت وبعمل دؤوب.

وتابع الوزير: "ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أى مشكلة تظهر، وسوف تنجح مصر باذن الله فى تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام.. تحيا مصر رغم كيد الحاقدين".