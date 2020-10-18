بالمواعيد: من 4 ابتدائى لـ3 إعدادى.. التعليم تعلن انطلاق قناة مدرستنا اليوم

ووجه الوزير، رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر وذلك بعد شائعات اليوم الأول لعودة الدراسة. رابط صفحة قناة مدرستنا على فيس بوك المرحلة الإعدادية

وقال شوقى، عبر منشور له بصفحته على "فيس بوك"، إن الدراسة بدأت فى جمهورية مصر العربية فى 12 محافظة بالضوابط المصممة لحماية الطلاب فى ظل جائحة كورونا. رابط صفحة قناة مدرستنا على فيس بوك من الصف الرابع للسادس الابتدائى وأكد شوقى، أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير لتحقيق هذه البداية الجميلة، موجها الشكر لكل منظومة التربية والتعليم ولرجال الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير فى صمت وبعمل دؤوب. وتابع الوزير: "ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أى مشكلة تظهر، وسوف تنجح مصر باذن الله فى تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام.. تحيا مصر رغم كيد الحاقدين".

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