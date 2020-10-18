رئيس دير البراموس يزور دير موسى برأس سدر

وألقى الأنبا إيسيذوروس، العظات والنصائح الرهبانية، إلى جانب أنه قام بعدد من الجلسات الفردية والإرشاد الروحى، وترأس صلاة القداس الإلهى ومزامير الغروب والتسبحة. وتفقد الأنبا أبوللو أيضا خدمة مدارس الأحد فى كنيسة مارجرجس الرومانى ومارمينا العجايبى وأماكن وفصول الخدمة.

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