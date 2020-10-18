مصر تدين الحادث الإرهابى لقتل مواطن فرنسى

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية ، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابى الذى وقع بإحدى ضواحى العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة 16 الجارى، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسى.





وتقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا فى ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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