الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا .. وعظمى القاهرة 31

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.







وتتأثر البلاد بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 20 الاسكندرية 31 20 وادى النطرون 32 20 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 20 دمنهور 31 19 بلطيم 21 22 مطروح 30 20 السلوم 31 21 سيوة 35 19 بورسعيد 29 23 دمياط 29 23 الزقازيق 31 20 المنصورة 31 20 الاسماعيلية 32 21 السويس 31 23 العريش 28 21 رفح 28 21 رأس سدر 29 20 نخل 30 17 نويبع 32 25 طابا 30 22 كاترين 29 16 الطور 30 23 شرم الشيخ 31 26 الغردقة 33 24 مرسى علم 32 25 الفيوم 32 21 بنى سويف 32 21 المنيا 32 20 أسيوط 32 20 سوهاج 34 22 قنا 35 23 الأقصر 36 23 أسوان 36 24 ادفو 37 24 أبوسمبل 37 25 الوادى الجديد36 23 شلاتين 35 25 ابو رماد 34 26 حلايب 32 26 رأس حدربة 33 26

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