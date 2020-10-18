30صورة تدحض شائعات الإخوان عن العام الدراسى.. وشوقى: مصر ستنجح رغم الحاقدين

ورغم شائعات الإخوان، فإنهم لم ينجحوا أبدا فى التأثير على الراى العام، إذ أن الصور التى رصدتها وسائل الإعلام تبين أن الطلاب والمدارس التزموا بالإجراءات الاحترازية فى كل المحافظات.

ومع إصرار نشر الشائعات، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر عبر منشور له بصفحته على "فيس بوك".

وقال الوزير، إن الدراسة بدأت فى جمهورية مصر العربية فى 12 محافظة بالضوابط المصممة لحماية الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

وأكد شوقى، أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير لتحقيق هذه البداية الجميلة، موجها الشكر لكل منظومة التربية والتعليم ولرجال الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير فى صمت وبعمل دؤوب.

وتابع الوزير: "ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أى مشكلة تظهر، وسوف تنجح مصر باذن الله فى تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام.. تحيا مصر رغم كيد الحاقدين".

ونشر الوزير، 30 صورة، ترصد انتظام ونجاح الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى أول يوم للمحافظ على الطلاب من فيروس كورونا.



وأظهرت الصور، التزام الطلاب بالتباعد الاجتماعى، إلى جانب ارتدائهم الكمامات، مع وجود مقياس للحرارة فى عدد من المدارس، وتقليل كثافة الفصول.

كما أعلن وزير التربية والتعليم، إطلاق قناة "مدرستنا" في الثامنة صباحا للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادى.

وأعلن الوزير أيضا، عن تخصيص رقم "اتس آب" لاستقبال شكاوى واستفسارات عن العام الدراسى الجديد والذى انطلق أمس السبت الموافق 17 أكتوبر.

وقال الوزير، "ترسل كل الاستفسارات والشكاوى والطلبات إلى رقم واتساب 01148970610، من 9 صباحا إلى 5 مساء".