تأخر بعض القطارات.. السكة الحديد تعتذر للركاب عن عطل لوحة الإشارات في برج بنها

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن العطل المفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، مما أدى لتأخير بعض القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية). وعلى الفور تم توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتم حاليا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الاشارات. جدير بالذكر أنه جاري تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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