نشر موقع دوت الخليج،خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
دعا طارق سعده نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات أسامة هيكل وزير الإعلام المستمرة ضد الاعلام المصري، وفق بيان النقابة.
ناشد المواطن اسلام اشرف عبد السيد عبد الغفار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "دوت الخليج"، المسئولين الحصول على شقتة بالإسكان الاجتماعى فى العبور.
أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من الخارج.
تصدر حمادة هلال، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقائه في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. إصابة 5 أشخاص في انفجار غاز بمركز تجاري في فرجينيا الأمريكية.. والإعلاميين تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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