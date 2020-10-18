أهم الأخبار.. إصابة 5 أشخاص في انفجار غاز بمركز تجاري في فرجينيا الأمريكية.. والإعلاميين تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم...

نشر موقع دوت الخليج،خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

دعا طارق سعده نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات أسامة هيكل وزير الإعلام المستمرة ضد الاعلام المصري، وفق بيان النقابة.

ناشد المواطن اسلام اشرف عبد السيد عبد الغفار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "دوت الخليج"، المسئولين الحصول على شقتة بالإسكان الاجتماعى فى العبور.

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من الخارج.

تصدر موسيمانى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الاهلى على الوداد المغربى بهدفين دون مقابل.