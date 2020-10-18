نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب سيارة معطلة

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كذلك شهد دائرى المريوطية والمتجه لمنزل الصحراوى بعض الكثافات، كما شهد أيضا محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر عند الوصلة المعلقة بسبب وجود سيارة معطلة، كذلك الأمر أعلى كوبرى العباسية فى اتجاه لطفى السيد.

كما نصح صابر بالابتعاد أيضا عن كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.