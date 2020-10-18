اليوم .. مصر للطيران تسيّر 36 رحلة بينها 7 رحلات داخلية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة جوية منتظمة، الأحد، بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوى، والرحلات الاستثنائية التى تسيرها، إلى عواصم ومدن العالم، لنقل ما يقرب من 4000 راكبا.





وتكون الرحلات، بمعدل رحلة واحدة، إلى الرياض، تورنتو، بغداد، نادجمينا، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، أمستردام، فرانكفورت، عمان، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، دبي، أبوظبي، واشنطن، لندن، اسطنبول، جدة، الدمام.

كما تُسيِّر "مصر للطيران"، 7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى.

وكانت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها، من المصريين والأجانب الوافدين، إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية، اعتبارا من 1 سبتمبر، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، من الوصول إلى الأراضى المصرية.