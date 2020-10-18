حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 19-10-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 19-10-2020
مهنياً : يوم جميل ورائع للتفكير بالسفر , والتخلص من الملل وتجديد النشاط والحيوية عن طريق السفر والتخلص من ضغوط الحياة
عاطفياً : تشعر بحالة جيدة , والعلاقة بينك وبين شريك حياتك جميلة , لا وجود للمشاكل أو ما يدعو للقلق
صحياً : قم بممارسة تمارين الكارديو التي تعمل على تنشيط جسدك وقوية العضلات ومرونتها
حظك اليوم برج القوس الاثنين 19-10-2020
مهنياً : هناك أخبار جميلة في هذا اليوم , تشعر بالتحرر والراحة ونهاية للتعب والتخلص من عمل منهك , والتغلب على جميع مشاكلك
عاطفياً : هناك تطورات جديدة في العلاقة بينك وبين حبيبك , بداية يوم جديد مع حب جديد وعاطفة مسيطرة على كلاكما
صحياً : صحتك أهم ما يمكن أن تركز عليه في هذه الفترة , تحتاج الى المزيد من الطاقة لتتمكن من مواجهة المشاكل
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 19-10-2020
مهنياً : يجب ان تكون بكامل جهوزيتك هذا اليوم , هناك تغيرات كبيرة في مجال عملك , ربما تحصل على ترقية في الايام القادمة
عاطفياً : حاول خلق جو من المرح هذا اليوم والرومانسية , فأنت بارع في جذب حبيبك إليك و تجيد الغزل بشكل جيد
صحياً : لا تتناول الإدوية عند الشعور بصداع خفيف , حاول تناول الإعشاب لمعالجة مرضك
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 19-10-2020
مهنياً : يوم مهم بالنسبة لك يا مولود برج الدلو , هناك حدث مهم اليوم في مجال عملك , الجميع ملتفتون إليك , تتمتع بمهارة جيدة في مجال عملك.
عاطفياً : حبيبك معجب بالثقة التي تتمتع بها , لا يزيدك ذلك غرورا يمكن ان تنقلب الأمور ضدك.
صحياً : صحتك مثالية وثقتك دائما عالية , حاول الحفاظ على صحتك حتى تبقى مرتاح دائما.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 19-10-2020
مهنياً : يوم ليس بجيد بالنسبة لك يا مولود برج الجدي , هناك الكثير من المهام التي لم تنجزها بعد , الجميع ينظرون إليك نظرة غيرة وحسد .
عاطفياً : الكثير من الأمور التي يجب عليك النظر فيها وإعادتها الى مكانها , الكثير من التبعثرات , والغموض في علاقتك مع شريكك
صحياً : اهتم أكثر في مظهرك الخارجي فهو دائما مصدر الثقة والواجهة الامامية لك في أي مكان
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 19-10-2020
مهنياً : اذا كنت في حالة جيدة ووضعك المالي جيد , فلا داعي لتصرفه كله في عدة ايام , لا تبذر المال , فالايام القادمة صعبة وتحتاج الى المال
عاطفياً : تعامل مع حبيبك بأسلوب راقي , فذلك يزيده محبة وسعادة ويشعر بانك تحبه وتسعى لإسعاده
صحياً : زيت الزيتون مهم جدا لتقوية العظام , اذا كنت تعاني من ألم في المفاصل قم بتدليك جسدك مع قليل من الزيت
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 19-10-2020
مهنياً : هناك انجاز كبير في هذا اليوم , تألق كبير , والعمل تحت الضغوط والتخلص منالمشاكل بسهولة ,بناء علاقات مهمة
عاطفياً : وضعك المادي ليس بجيد وشريكك يفهم ذلك ومتفهمك , نعم الإختيار يجب ان تحافظ على ذلك الشريك
صحياً : الحياة مليئة بالمتاعب والأمور المقلقة , لا تلقي لها بال , لتبقى مرتاح وتحافظ على صحتك النفسية
حظك اليوم برج العذراء الأبراج الاثنين 19-10-2020
مهنياً : قد تكون هناك بعض الشكليات العائلية , بعض العقبات التي تواجهك اليوم في البيت, لن تتوصل الى حل اليوم
عاطفياً : الوضع ليس بجيد للنقاش والدخول في حوارات ليس لها داعي , التزم الهدوء في هذا اليوم واخرج من المنزل
صحياً : القلق والتفكير السلبي يؤثر بالسلب ايضا على صحتك العقلية والجسدية ويزيدك توتر
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 19-10-2020
مهنياً : هناك اخبار جميلة تنتظرك , يومرائع مليء بالسعادة حاول الاستمتاع واستغلال هذه اللحظات في الخروج من المود
عاطفياً : اذا كنت متزوج فذلك الوقت الجيد للتفكير في إنجاب طفل جديد على هذه الحياة يزيد الترابط بينك وبين
شريكك
صحياً : قم بممارسة رياضة كرة القدم , اذهب الى ملاعب كرة القدم وحاول عمل تمارين قبل الدخول في الماتش
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 19-10-2020
مهنياً : تراكم الشغل عليك في هذا اليوم تشعر بالتوتر وعدم الراحة , يوم يوجد فيه الكثير من العمل والضغوط
عاطفياً : لا تحكم علىحبيبك من اول موقف او اول مشكلة , نحن بشر والبشر دائما يخطئون
صحياً : لا تشغل نفسك كثير بما هوا يمكن ان يؤثر على صحتك , اتبع نظام غذائي تستطيع من خلاله تحقيق وزن مثالي
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 19-10-2020
مهنياً : حاول اليوم بقدر الإمكان ان تكون هادئ وتنتقي كلامك بشكل و قد تواجهك بعض الأسئلة من مدير عملك تكون بمثابة إختبار
عاطفياً : اليوم توتر في العلاقة انتبه كتير في شخص ثالث يحاول ان يؤثر على علاقتك مع شريكك
صحياً : قم بتناول الفطور في الصباح فهو مهم لبدء يوم رشيق ويمدك بالطاقة , الكثير من الخبراء ينصحون بوجبة
الإفطار.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 19-10-2020
مهنياً : هناك أمل جديد يتفتح امام مستقبلك , يوم جميل استغله في تحقيق هدفك والسعي للوصول الى القمة
عاطفياً : اذا كانت العلاقة بينك وبين حبيبك متوترة فحاول اليوم احتواء الموقف وحل المشكلة بشكل ايجابي
صحياً : قم بعمل التمارين المنزلية في ظل فترة الحجر المنزلي والتي تمنعك من الخروج من المنزل
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