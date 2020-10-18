لنشر الوعي.. وزارة الهجرة تطلق الصفحة الخاصة بمبادرة اتكلم مصري عبر فيسبوك

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصفحة الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر الفيديوهات والأنشطة الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج اللهجة المصرية، وربطهم بالهوية الوطنية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والرابع والخامس بهويتهم ووطنهم.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه سيتم نشر كافة الدروس الخاصة بمبادرة "اتكلم مصري" على صفحة المبادرة، وستكون متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على ربط ابنائها في الخارج بالوطن وتعزيز الهوية والثقافة والتقاليد المصرية أيضا من خلال المبادرة، وكذلك من خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث، وتنظيم زيارات لشباب المصريين بالخارج للمشروعات التنموية التي تحدث على أرض مصر.
وأكدت وزيرة الهجرة أن "اتكلم مصري" جاءت لإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.
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