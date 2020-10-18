بعد الفوز على الوداد.. استقبال حافل بالورود في مطار القاهرة لبعثة الأهلي.. فيديو وصور

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا، بعد مواجهة الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وحرصت شركة ميناء القاهرة على تنظيم احتفالية بوصول الأهلي بعد فوزه على الوداد المغربي، حيث كان في استقبالهم فريق العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل وفي حضَور اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

وتم استقبال البعثة بالورود، داخل صالة 4 بالمطار، فور وصولهم على متن طائرة خاصة، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لتسهيل إنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين خروجهم من المطار.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.