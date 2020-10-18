اليوم.. بدء الصمت الانتخابى لمرشحى الجولة الأولى من انتخابات النواب

ووفقًا للجدول الزمنى للماراثون الانتخابى، تنتهى فترة الدعاية لمرشحى المرحلة الأولى بنظاميها (الفردى والقائمة)، فى الثانية عشرة ظهر 18 أكتوبر الجارى، إذ يتم حظر ممارستها بعد ذلك الموعد، وتزيل الجهات التنفيذية أى أشكال لافتات دعائية أمام اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت، حتى لا يتم التأثير على رأى الناخبين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن بدء الدعاية الانتخابية، 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية، والتى تبلغ 13 محافظة، من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، وتجرى انتخابات مجلس النواب فى الخارج لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الخارج لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.
وتجرى الانتخابات فى الداخل لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الداخل لمحافظات المرحلة الثانية، يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر.
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