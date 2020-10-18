صور .. محافظ القاهرة يتابع سير العملية التعليمية

شارك خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، طلاب مدرستى النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائى وإعدادى ومدرسة التحرير الابتدائية طابور الصباح وتحية العلم، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2020 - 2021.





وتحدث محافظ القاهرة للطلبة، خلال طابور الصباح عن نصر أكتوبر العظيم، وكيف عبرت مصر الهزيمة وأثر النصر فى بدء مصر نهضتها الحديثة، ووجه المحافظ التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسى ونصر أكتوبر والمولد النبوى.

وفى بيان رسمى، أشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها حوالى 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كل التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب مشيرا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأوضح أن هناك وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها وتوفير المستلزمات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وأكد المحافظ على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولاً بأول.