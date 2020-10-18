بالتفاصيل .. نيفين جامع تعلن طرح 1657 وحدة صناعية فى 7 مجمعات

وحسب بيان لـ وزارة الصناعة، تم طرح تلك الوحدات فى المحافظات التالية:

ـ الإسكندرية "مجمع مرغم 2"، متوفر به 204 وحدات، بمساحة 144 م2 لكل وحدة، ومتخصص فى الصناعات البلاستيكية بأنواعها.

- البحر الأحمر "مجمع الغردقة"، متوفر به 218 وحدة، بمساحة 336 م2 لكل وحدة، ومتخصص فى الصناعات "الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة".

- الغربية "مجمع المحلة الكبرى"، متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 م2 لكل وحدة، ومتخصص فى الصناعات "الكيماوية والهندسية، وصناعة المفروشات والملابس".

- بنى سويف "منطقة بياض العرب" متوفر به 266 وحدة، بمساحات "432 م2 – 540 م2 - 648 م2" ومتخصص فى الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية.

- المنيا "منطقة المطاهرة"، متوفر به 68 وحدة، بمساحات "432 م2 – 792 م2"، ومتخصص فى الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

- سوهاج "منطقة غرب جرجا"، متوفر به 178 وحدة، بمساحات "612 م2 – 648 م2"، ومتاح به كافة أنواع الصناعات.

- الأقصر "مجمع منطقة البغدادى"، متوفر به 206 وحدات، بمساحات "384 - 432 م2ط، ومتخصص فى الصناعات "الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة".

وأوضحت نيفين جامع، أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها للشباب وصغار المستثمرين بنظام الايجار أو التمليك، مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة، مؤكدة أن كراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 إلى 500 جنيه، تيسيرا على الراغبين فى الحصول على تلك الوحدات، ويمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات فى الـ 7 محافظات.

وصرحت نيفين جامع، أن هذه المجمعات الصناعية، تم تجهيزها على أعلى مستوى، حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل: مبانٍ إدارية - معارض - مسجد - منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك - مطعم وكافيتريا"، وكافة المبانى والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية، مع واجهات معمارية حديثة، وكل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل، مجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام أمنى متكامل.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة، ليتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة، وليتم التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة.

وأوضحت أنه تم مراعاة أن تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية، أو الموانئ، أو الأسواق الكبرى، أو التجمعات العمالية، لافتة إلى أن جهاز تنمية المشروعات، سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات، حال تخصيصها، حيث سيتم مساعدتهم فى استخراج المستندات القانونية والتراخيص، كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع، وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

وأكدت نيفين جامع، أن التيسيرات التى تقدمها الدولة الآن تعد فرصة حقيقية لكل الشباب، وصغار المستثمرين، سواء بالقطاع الرسمى، أو غير الرسمى، للراغبين فى إقامة مشروع صناعى أو تهيئة أوضاع مشروعاتهم، والتوسع فى إنتاجه، والحصول على وحدة صناعية لائقة متاكاملة الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن كراسات الشروط متوفرة حتى يوم الإثنين 2/11/2020 بجميع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات المذكورة، ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بالاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733، أو بالخط الساخن للهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية جديدة، أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات، وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.