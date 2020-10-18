السكة الحديد تعتذر عن عطل لوحة الإشارات فى برج بنها وتأخر بعض القطارات

وقالت وزارة النقل، فى بيان، نشرته على صفحتها الرسمية بفيس بوك، إنه على الفور تم توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتم حاليا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الإشارات.

وأوضحت الوزارة، أنه جار تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.