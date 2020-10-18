رئيس جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية...

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، كما تقدم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا عن خطة وضعتها الجامعة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، سداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي والتغذية وشراء الكتب، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.