جامعة الأزهر تقرر فتح باب التنسيق للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية

تقرر فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين؛ الأولى بجامعة الأزهر بدءًا من اليوم الأحد 18 من أكتوبر 2020، بناءً على توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

ويستمر فتح باب التنسيق حتى يوم الثلاثاء 20 من أكتوبر، وذلك عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة بجوار كلية العلوم بنين.