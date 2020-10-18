اعرف محافظات اقتراع المرحلة الأولى وعدد المرشحين مع بدء الصمت الانتخابى اليوم

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بدء الصمت الانتخابى وانتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تمهيدا لانطلاق مارثون تصويت المصريين بالخارج يوم الأربعاء المقبل.
وتجرى الانتخابات خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وعن القوائم تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وتتنافس قائمتان بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدا.
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