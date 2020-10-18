بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزارة النقل تضع خطة استبدال المعديات بكباري

تسعي وزارة النقل لتنفيذ واحد من أهم مشاريعها،وهو عملية إستبدال المعديات النيلية بكباري خرسانية.

ويمثل هذا المشروع أهمية كبير لعدد كبير من المواطنين اللذين يستخدمون تلك المعديات للإنتقال عبر ضفاف النيل خاصة في صعيد مصر، وهو ما يسبب في تعرضهم للخطر، وهو ما جعل الرئيس السيسي يأمر بتتفيذ المشروع فورًا.

تنفذ هذا المشروع وزارة النقل أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة وذلك بعد أن وافق الرئيس على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات.

ومن المفترض أن يتم هذا المشروع خلال خطة العام المالي 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علويا بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات سابقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإلغاء المعديات وإقامة كبارى بديلة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه سيجرى التفتيش على جميع المعديات لمراقبة حمولتها حفاظا على أرواح المواطنين، مردفًا: "علمت بحادث غرق معدية كوم حمادة، والمعديات والمراكب الآلية تابعة للنقل والمعديات الأخرى تابعة للمحليات، وكلمت الرئيس ورئيس الوزراء وحدثته عن الحادث، حيث إن عربية محملة سماد وعربيتين أخرتين دخلا تحميل خاطئ والجنزير انقطع وفيه ناس ماتت، قال لى الرئيس: خد كل المعديات تحت إشرافك وأنت تكون مسئول عن سلامتها، ويتم التفتيش عليها كلها".

كما نوه وزير النقل في اجتماع مجلس الوزراء السابق إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020/ 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علوي بتكلفة تقدر بـ 1،5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.