إحنا معاك يا سيسي.. المصريون في الخارج يعلنون دعمهم للوطن بمقاطع فيديو

"إحنا معاك يا سيسي" مبادرة جديدة أطلقها المصريون في الخارج كعادتهم لدعم مصر وقيادتها، وللتأكيد على أن المصريين بالخارج دائما يقفون خلف قياتهم حبا في وطنهم رغم بُعد المسافات عنه.
وتأتي المبادرة التي أطلقها المصريون بالخارج ”إحنا معاك يا سيسي” من أجل توعية المصريين بالخارج والداخل بضرورة مواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية ومواجهة الشائعات التي تستهدف مصر.
ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم، حيث أيدها عدد كبير من المصريين من خلال مقاطع فيديو عبرو خلاله عن دعمهم لوطنهم وقياداته.
ورصد "دوت الخليج" في مقاطع فيديو من المصريين بدول أوروبا تعليقات المصريين بالفيديو عن المبادرة حيث أكدوا خلالها دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات مصر ومؤسسات الدولة في التصدي لأي محاولات قد تعكر صفو المصريين أو تشتت وحدة صفهم.
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