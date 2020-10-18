وزير الزراعة يطالب بالاهتمام بالبحوث التطبيقية وتنمية الوديان والمراعي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ضرورة الاهتمام بالابحاث التطبيقية وان تكون ابحاث الترقيات مرتبطة بالواقع العملي، مطالبا بتكثيف الجهود من اجل تنمية المراعى والوديان لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية. كما طالب وزير الزراعة برفع كفاءة الاصول غير المستغلة وبوضع خطة بحثية مستقبلية محددة المعالم والمدة الزمنية للمحافظات الصحراوية وتدعيم الابحاث فى مجال اكتشاف اراضى صالحة للزراعة لتدعيم جهود الدولة فى التوسع الافقى. وأشاد وزير الزراعة بجهود مركز بحوث الصحراء في مجال إستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية وايضا دعم ومساعدة التجمعات السكنية في المناطق النائية وتحلية المياه وانشاء محطات التحلية المياه بالمحافظات الحدودية. كان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء عقد اجتماعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة السابق والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وأعضاء مجلس الادارة وناقش الاجتماع خطة المركز البحثية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز.

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