المشاط : نحاول الاستفادة القصوى من برامج التعاون مع شركاء التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، سعى الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين مؤسسات التمويل الدولية.





ووفق بيان رسمى، اليوم، التقت المشاط ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، فى مقر وزارة التعاون الدولى، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة "UNPDF 2018-2022"، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، فالوزارة تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة.

وفى بداية اللقاء، هنأت وزيرة التعاون الدولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة، بفوز برنامج الأغذية العالمى، أحد البرامج التابعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، نظرًا لجهوده الدولية فى مجال مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية، مشيرة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التى عقدت مؤخرًا مشروعات برنامج الأغذية العالمى بمحافظة الأقصر.

وأشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بدور الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولى وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية، لإطلاق برنامج "ما وراء الغذاء" ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذى تم عرضه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى إطار سعى الوزارة لسرد الجهود التنوية لمصر فى المحافل الدولية.

ومطلع الشهر الجارى التقت وزيرة التعاون الدولى ديكتوس، ومديرى ومسؤولى 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما فى أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلى، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.