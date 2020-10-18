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وتبدأ، بعد قليل، أولى جلسات مجلس الشيوخ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد.
ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدى، رئيس حزب حماة وطن، بصفته أكبر الأعضاء سنا.
وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم بعد ذلك أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. أعضاء الشيوخ يتوافدون على المجلس لحضور الجلسة الافتتاحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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