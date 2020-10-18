صور .. أعضاء الشيوخ يتوافدون على المجلس لحضور الجلسة الافتتاحية

وتبدأ، بعد قليل، أولى جلسات مجلس الشيوخ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدى، رئيس حزب حماة وطن، بصفته أكبر الأعضاء سنا.





وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم بعد ذلك أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.